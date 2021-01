Rimini. Emilia Romagna finalmente verso la “zona gialla”

Come anticipato dopo un mese di zona arancione, l’Emilia-Romagna si preparara a tornare in zona gialla. La cabina di regia si riunirà domani e per analizzare i dati sull’andamento della pandemia relativi all’intervallo 18-24 gennaio. Così l’assessore alle politiche per la Salute Raffaele Donini: “Il nostro valore di R con t, l’indice di trasmissibilità del nuovo coronavirus, è abbondamente sotto l’1”, il valore limite che fa scattare la ricaduta in zona di rischio moderato, quella attualmente in vigore, “i reparti di terapia intensiva e di acuti Covid si sono alleggeriti e abbiamo 202 casi ogni 100 mila abitanti, quindi siamo nelle condizioni di un allegerimento della curva” e di conseguenza, anche delle restrizioni. Emilia Romagna dunque verso il tanto agognato giallo.