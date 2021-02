Rimini. Bonaccini conferma i timori: “Potremmo essere arancioni tra qualche giorno”

Con un valore Rt superiore all’1, seppur di poco, anche l’Emilia Romagna potrebbe diventare zona arancione. Lo conferma Stefano Bonaccini, ospite ieri pomeriggio al programma “Tagadà” di La7. “Alcune regioni sono già diventate zona arancione – sottolinea Bonaccini – potrebbe succedere che anche l’Emilia Romagna lo diventi tra qualche giorno, non perché la situazione sia drammatica ma perché è peggiorata rispetto a qualche settimana fa”. Tuttavia, negli ultimi giorni, rileva il presidente, il dato dei contagi “è in calo, i casi in Emilia Romagna sono meno di mille”.