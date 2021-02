Decreto penale di condanna a tre mesi di reclusione commutati in una pena pecuniaria di 7.750 euro. È la somma che dovrebbe pagare per evitare il processo un cinquantenne utente della strada di nazionalità albanese, trovato alla guida di una bicicletta una notte dello scorso mese di luglio, con un tasso alcolemico di ben 1,98 grammi di alcol per litro di sangue: il limite è di 0,5 grammi litro.