Rimini. “Tornata dalla Spagna in aereo nessun controllo anti-Covid”

SFOGO DEL MARTEDÌ:

TORNATA IN ITALIA….. SPESI SOLDI PER FARE TAMPONE IN SPAGNA PRIMA DI TORNARE PERCHE DOPO AVER CHIAMATO LA COMPAGNIA AEREA PER BEN 2 VOLTE MI AVEVANO CONFERMATO CHE SENZA TAMPONE NON MI AVREBBERO FATTO TORNARE IN ITALIA…..

MORALE DELLA STORIA:

NESSUNO MI HA CHIESTO IL FOGLIO DEL TAMPONE!!! NESSUNO!!! NE IN SPAGNA, NE IN AEREOPORTO A BOLOGNA QUANDO SONO ATTERRATA. NE UN CONTROLLO, QUALCUNO CHE SI ASSICURI CHE TU SIA NEGATIVO O SENZA SINTOMI… NIENTE DI NIENTE DI NIENTE DI NIENTE… SAREI POTUTA ESSERE POSITIVA ED AVER CONTAGIATO TUTTI!!!

ORA, PROVATE A FERMARMI PERCHÈ VADO FUORI DAL MIO COMUNE, PROVATECI…….