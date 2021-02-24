Rimini. “Tornata dalla Spagna in aereo nessun controllo anti-Covid”

SFOGO DEL MARTEDÌ:
TORNATA IN ITALIA….. SPESI SOLDI PER FARE TAMPONE IN SPAGNA PRIMA DI TORNARE PERCHE DOPO AVER CHIAMATO LA COMPAGNIA AEREA PER BEN 2 VOLTE MI AVEVANO CONFERMATO CHE SENZA TAMPONE NON MI AVREBBERO FATTO TORNARE IN ITALIA…..
MORALE DELLA STORIA:
NESSUNO MI HA CHIESTO IL FOGLIO DEL TAMPONE!!! NESSUNO!!! NE IN SPAGNA, NE IN AEREOPORTO A BOLOGNA QUANDO SONO ATTERRATA. NE UN CONTROLLO, QUALCUNO CHE SI ASSICURI CHE TU SIA NEGATIVO O SENZA SINTOMI… NIENTE DI NIENTE DI NIENTE DI NIENTE… SAREI POTUTA ESSERE POSITIVA ED AVER CONTAGIATO TUTTI!!!
ORA, PROVATE A FERMARMI PERCHÈ VADO FUORI DAL MIO COMUNE, PROVATECI…….
PERCHE INTANTO NON CI SONO CONTROLLI, PERO TENIAMO LE SCUOLE DI DANZA, PALESTRE, TEATRI… TUTTO CHIUSO.
È SOLO TUTTA UNA GRAN FALSA ORMAI PER CONTROLLARCI E GUADAGNARCI SOLO DEI SOLDI….