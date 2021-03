Cesenatico. Peschereccio colato a picco, dalla nave che lo ha travolto nessun aiuto ai naufraghi

Ieri all’alba, nonostante il tempo fosse sereno, il peschereccio riminese Futuro è colato a picco perché centrato da una nave cargo battente bandiera albanese. Subito dal mercantile sarebbe stato dato l’allarme ma i marinai del peschereccio che sono finiti in acqua ci sono dovuti restare per quasi un’ora aggrappandosi ad una bombola per rimanere a galla. Neussuno dell’equipaggio si sarebbe infatti prodigato per aiutarli. Recuperati dalla guardia costiera, i marinai stanno bene, solo il comandante è finito in ospedale per un principio di ipotermia.