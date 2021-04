La polizia ha sanzionato dieci tra giovani prostitute dell’Est Europa e transessuali sudamericane per la violazione delle norme anti-contagio. La giustificazione addotta in “zona rossa” è che ferme sul marciapiede stanno facendo attività motoria. Il controllo delle Volanti è scattato in particolare in viale Principe Amedeo e viale Regina Margherita. I clienti non mancano nonostante il pericolo di contagio e con la bella stagione la situazione può solo peggiorare.