Rimini. Ennesimo raid nelle auto posteggiate: danni ingenti per trafugare pochi spiccioli

Raid vandalico in via Fogazzaro a Rimini con le auto lasciate in sosta depredate dai malviventi. Portiere forzate e finestrini rotti, per rubare qualche spicciolo: danni ingenti anche superiori insomma a quanto trafugato. In nemmeno due mesi c’è chi si visto rubare nel veicolo anche per la quarta volta. E c’è chi per evitare i danneggiamenti lascia l’auto aperta tutta la notte. Si chiede dunque maggiore tutela sul fronte della sicurezza e un intervento deciso verso tale situazione di degrado.

foto generiche e d’archivio