Rimini: la Polizia di Stato trova all’interno di un hotel chiuso un clandestino con l’eroina

Nella decorsa mattinata, la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà un algerino di 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed invasione di terreni ed edifici. Alle ore 9.30 circa di ieri, sulla linea di emergenza “112 NUE”, giungeva una segnalazione da parte del titolare di una struttura alberghiera sita a Bellariva, il quale riferiva che possibili sconosciuti si erano recati all’interno del proprio hotel.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti effettuavano una bonifica delle camere presenti nella struttura, ritrovando in una di queste, un uomo di 39 anni di nazionalità algerina. L’uomo, sprovvisto di documenti, veniva trovato in possesso di una busta di cellophane con racchiuse all’interno tre confezioni contenenti della polvere, che a seguito di accertamenti si è appurato essere eroina per un peso complessivo di gr.5,26. Accompagnato in Questura per l’identificazione, risultava avere a carico un ordine di espulsione emesso dal Questore, è stato altresì denunciato in stato di libertà per i reati commessi.