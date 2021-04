Incidente sul lavoro a Viserba nel cantiere stradale di via Mazzini: a perdere la vita un operaio di 53 anni di origine campana. Il conducente di una ruspa durante una manovra di retromarcia non si è accorto della presenza dell’uomo e lo ha travolto con il mezzo. Sarebbe morto sul posto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato insieme alla Medicina del Lavoro. Il 118 purtroppo non ha potuto che constatare il decesso della vittima.