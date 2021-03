Rimini. Dopo Rimini Ryanair “vola” decisa su Bologna: tra le nuove rotte Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini e Sibiu

Ryanair “vola” su Bologna. Dopo i voli annunciati da Rimini la compagnia lancia 64 rotte in totale, otto delle quali nuove.

All’aeroporto Marconi ci saranno così ben dieci aeromobili di cui uno aggiuntivo, per un investimento di 100 milioni. I voli settimanali saranno 275. Tra le destinazioni Lanzarote e Mykonos, Budapest e Parigi, Bari e Cagliari. Per quanto riguarda le nuove rotte, ci sono Billund, Budapest, Chania, Minorca, Oradea, Santorini e Sibiu con frequenza bisettimanale e Paphos, una volta a settimana. E’ stata lanciata anche l’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” in caso di cambiamento dei piani e voli da € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 28 marzo sul sito della compagnia.