In tanti mi state segnalando richieste di amicizia che provengono da un profilo Facebook evidentemente FALSO e attraverso cui, tra l’altro, si promettono fantomatiche vincite. È già successo qualche mese fa, ma è bene ripetere che si tratta di un profilo da non prendere in considerazione e che stiamo provvedendo a segnalare alle autorità competenti.