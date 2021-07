Rimini. Epilogo drammatico: trovato corpo senza vita del papà scomparso in mare davanti al figlio di 11 anni

Condividi l'articolo









Trovato morto questa mattina, il corpo del 40enne scomparso ieri verso mezzogiorno mentre faceva il bagno con il figlio di 11 anni a Viserba all’altezza del bagno 19-20 Spiaggia Vistamare.Le operazioni di ricerca erano iniziate immediatamente con un forte dispiegamento di mezzi della guardia costiera, salvo poi bloccarsi in serata facendo presagire il peggio. Tutta la famiglia, di origine africana e residente a Parma, era in vacanza in hotel di Viserba. A loro va il cordoglio di giornaladirimini.