Rimini. 15enni violentate e in coma etilico: presto potrebbero essere ascoltate dalla procura minorile

Il pubblico ministero bolognese del tribunale minorile potrebbe ascoltare direttamente le due 15enni che sarebbero state violentate da un loro amico 16enne mentre erano completamente ubriache. L’ipotesi è che possa essersi approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle due giovanissime finite poi in “coma etilico”. Sul banco degli imputati sale anche chi ha procurato superalcolici a questi ragazzini tutti minorenni. Pare inoltre che qualcuno possa avere filmato diversi “spezzoni” della serata con il proprio cellulare come purtroppo spesso accade in questi casi. Si ricorda che gli atti sessuali con persone ubriache sono sempre una forma di violenza visto che non è possibile prestare il proprio esplicito consenso.