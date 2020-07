Appuntamento domani con “Chi l’ha visto?” (Rai3, ore 21.20). Nel corso della puntata si tornerà a parlare della storia del serial killer Zakaria Ismaini, il marocchino condannato in via definitiva a 29 anni per avere ucciso Anna Maria “Luna” Stellato, la ragazza di 24 anni trovata morta a Torre Pedrera (nelle acque del bagno 61) il 14 luglio 2012.