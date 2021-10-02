    • Rimini. TAXI ABUSIVI: TREDICI CONDUCENTI EFFETTUAVANO TRASPORTI DI PERSONE IN VIOLAZIONE ALLE NORME

    Ott 2, 2021

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    “ANTIABUSIVISMO TAXI”

     

     

    NEL CORSO DELL’INTERA STAGIONE ESTIVA LA POLIZIA STRADALE DI RIMINI, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, HA EFFETTUATO NUMEROSI SERVIZI SPECIFICI VOLTI A CONTRASTARE IL FENOMENO DEI “TAXI ABUSIVI” IL QUALE VISTA LA PRESENZA DI NUMEROSISSIMI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO PRESENTI NELLA RIVIERA STA’ INTERESSATO IN MANIERA SEMPRE PIU’ CONSIDEREVOLE QUESTA PROVINCIA.

    I CONTROLLI PREDISPOSTI, CHE SI SONO SVILUPPATI DAI PRIMI DI LUGLIO FINO A SETTEMBRE, HANNO PERMESSO DI INDIVIDUARE TREDICI CONDUCENTI CHE EFFETTUAVANO DEI TRASPORTI DI PERSONE IN VIOLAZIONE ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL TRASPORTO DI PERSONE (TAXI ED N.C.C.).

    NELLO SPECIFICO GLI AGENTI HANNO ACCERTATO CHE UN CONDUCENTE AVEVA ADIBITO LA PROPRIA AUTOVETTURA IMMATRICOLATA AD USO PRIVATO A SERVIZIO DI TAXI SENZA ESSERE MUNITO DELLA RELATIVA LICENZA.

    INOLTRE I POLIZIOTTI HANNO CONTESTATO TRE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI, MENTRE IN ALTRI NOVE CASI I CONDUCENTI BENCHE’ MUNITI DI REGOLARE AUTORIZZAZIONE AL NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUAVANO IL SERVIZIO NON RISPETTANDO LE PRESCIZIONI CHE NE REGOLANO L’ESERCIZIO.

    IN TOTALE LE VIOLAZIONI ACCERTATE SONO STATE 13 TUTTE CHE PREVEDONO IL RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE E DELLA PATENTE DI GUIDA CON RELATIVA SOSPENSIONE ED IN UN CASO (TRASPORTO TAXI ABUSIVO) GLI AGENTI HANNO SEQUESTRATO IL VEICOLO AI FINI DELLA SUA CONFISCA.

    LA POLIZIA STRADALE DI RIMINI INCREMENTERA’ TALI SERVIZI SPECIFICI IN TUTTE QUELLE OCCASIONE DI PARTICOLARE RILEVANZA E CHE POSSONO RICHIAMARE PARTICOLARE UN INGENTE AFFLUSSO DI PUBBLICO (FIERE, CONGRESSI, CONCERTI, ETC.)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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