Rimini. Sanguinante in spiaggia, l’aggressore accusato di tentato omicidio: “Mi rompeva le palle”

E’ fuori pericolo e se la caverà la vittima dell’aggressione di domenica scorsa. La lite era scoppiata nel piazzale davanti alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria, fronte parco Murri, in viale Regina Margherita, tra due africani. Uno dei due ha spaccato una bottiglia di birra per colpire il rivale al collo. In manette con l’accusa di tentato omicidio è finito così un senegalese di 42 anni, residente a Modena. Singolari le motivazioni del gesto: “L’ho colpito alla gola perché mi rompeva le palle dalla sera prima. Mi ha fatto incazzare e ho preso la bottiglia, mi dispiace, so di aver sbagliato”. Quel giorno i bagnanti avevano assistito a una scena agghiacciante: la vittima che si era trascinata sanguinante lungo la battigia, salvata per miracolo dal salvataggio prima, e dal 118 poi.