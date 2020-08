Lo scorso fine settimana la polizia stradale ha fermato e controllato sessanta veicoli e conducenti: undici sono risultati positivi all’alcooltest con il ritiro immediato della patente. In sei si sono beccati pure la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza. Singolare la giustificazione di uno di loro: “Sto tornando dalla discoteca…”. Il ventisettenne riminese ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,71 grammi per litro di sangue.