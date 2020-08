Rapinato “Baldo” lo storico edicolante di via Lagomaggio, 80 anni. L’uomo è statoaggredito in via Scilla mentre faceva il solito giro di consegne di giornali. Un soggetto lo ha gettato a terra e strappato la collanina d’oro con la foto dei genitori. La fortuna è che nonistante sia caduto, non si sia rotto nulla. Una vicenda che si commenta da sola e una società dove non c’è rispetto per la vita, visto che un trauma del genere avrebbe anche potuto essere fatale per un uomo di quella età.