Rimini. Covid, Ferragosto alle “Indie”: sono 30 i ragazzini riminesi che si sono rivolti all’Ausl per il tampone

In due giorni sono già circa 430 i giovani che hanno richiesto di sottoporsi al tampone dopo aver trascorso la serata di Ferragosto alla discoteca “Indie” di Pinarella di Cervia.

Sono invece 30 i ragazzini riminesi che, al momento, si sono rivolti all’Ausl per essere sottoposti al tampone dopo la scoperta di un focolaio di Covid-19 alla discoteca Indie di Cervia.

Per chiedere il tampone gratuito, le persone possono seguire le seguenti modalità: se residenti nel territorio dell’Ausl Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) inviare, a seconda del territorio di riferimento, una mail ai seguenti indirizzi riportando i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un numero di telefono al quale essere ricontattati; per informazioni sono disponibili anche i seguenti numeri di telefono, sempre suddivisi per territorio. Chi non risiede nel territorio di riferimento dell’Ausl Romagna può contattare la propria azienda sanitaria di residenza.

Ravenna: mailto profilassi.ra@auslromagna.it – profilassi.ra@auslromagna.it, telefono 3357355317 dalle ore 8:30 alle ore 18;

Rimini: mailto dipsan.rn@auslromagna.it – dipsan.rn@auslromagna.it, telefono 3356424263 dalle ore 8:30 alle 18;

Forlivese: mailto profilassi.fo@auslromagna.it – profilassi.fo@auslromagna.it, telefono 3383045543 dalle ore 8:30 alle 18;

Cesenate: mailto prevenzione.ce@auslromagna.it – prevenzione.ce@auslromagna.it, telefono 3383542508 dalle ore 8:30 alle ore 18.