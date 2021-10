Rimini. Operazione Popilia: “Minacciato con la pistola puntata in pieno petto lasciai subito la Romagna”

Condividi l'articolo









Operazione “Popilia” della guardia di finanza di Rimini: dalle oltre 20 perquisizioni effettuate dai militari tra Romagna, Puglia e Calabria non c’è traccia di armi né di droga, a conferma che i fantomatici legami con la criminalità organizzata erano millanterie di alcuni degli indagati. Neppure stavolta è saltata fuori la pistola calibro 7.65 descritta dai testimoni. Il presunto detentore del revolver, però, è l’unico tra i cinque destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare che è risultato irreperibile. Vivrebbe all’estero ed è accusato di estorsione in concorso con i fratelli Manfredi, due degli albergatori finiti a domiciliari. I tre avrebbero minacciato un uomo che aveva versato 70.000 euro per costituire assieme una società per la gestione di alberghi per obbligarlo a rinunciare alla sua quota. “Prendi le tue robe e vattene via”. Altrimenti sarebbero andati a casa sua e lo avrebbero massacrato. Invitato a un chiarimento, nella sala da pranzo di uno degli hotel finiti nel mirino dell’inchiesta, l’ex socio fu minacciato dall’uomo che adesso è ricercato. “Estrasse la pistola e me la puntò in pieno petto – ha raccontato ai finanzieri – dovevo lasciare la società e dovevo andarmene perché non era gradito, mi fece capire che era meglio se me ne andavo. Ed è ciò che ho fatto subito: avevo paura, non volevo guai”.