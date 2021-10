Rimini. “Giallo” della 75enne investita da pirata della strada: ora indaga la procura

Sarà la procura ora a fare luce sull’incidente provocato dal pirata della strada scappato dopo aver ridotto in fin di vita la pensionata di 75 anni, residente a Rimini, ora ricoverata in terapia intensiva (con prognosi riservata) all’ospedale “Bufalini” di Cesena per le ferite riportate nell’investimento. I suoi congiunti hanno infatti depositato un esposto. La donna, che viaggiava in bici, è stata travolta mercoledì scorso 6 ottobre a Rimini, alle 10 del mattino, nella rotatoria all’intersezione con le vie Flaminia Conca, Carlo Alberto Dalla Chiesa e viale Della Repubblica. I parenti attraverso i propri legali hanno trovato alcuni testimoni in grado di fornire elementi utili all’identificazione del pirata della strada. Uno degli aspetti che rendono singolare il caso è il fatto che sono state rilevate delle contraddizioni nel racconto dei primi soccorritori sulla quali stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della polizia locale di Rimini, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente.