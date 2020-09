Rimini. Storia finita: le spacca i denti e la violenta. Poi la minaccia per farsi dare i soldi: “Ti faccio ammazzare da un mio cugino”

In manette un siciliano di 44 anni con le pesanti accuse di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni ed estorsione. Avrebbe picchiato e stuprato la donna con la quale aveva convissuto per quasi un anno dopo che lei aveva deciso di troncare la relazione. La donna a causa delle minacce (“Ti faccio ammazzare da un mio cugino”), gli aveva consegnato fino a ottomila euro e non lo aveva denunciato per paura. È stata la figlia della vittima a fotografare gli ematomi della madre e inviarli via mail alla polizia di Stato. E così finalmente la vittima è stata “liberata” e l’uomo arrestato. Una brutta vicenda con i due che si sono conosciuti in una chat. Da lì una convivenza dove lui si rivela un’altra persona: una volta con un calcio in bocca le ha fatto persino saltare due incisivi. Quando allo stremo lei decide di chiudere finalmente i rapporti lui le strappa i vestiti e la violenta. Solo grazie alla mail della figlia è finito l’incubo.