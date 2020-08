Rimini. “Facevamo spaghettata”: 27enne precipita dalla finestra della cucina

Uno studente è stato soccorso stamattina in gravissime condizioni nel cortile condominiale di un palazzo in zona viale Libia a Roma. Il giovane, studente di Rimini fuori sede di 27 anni, è precipitato dalla finestra della cucina dell’appartamento in cui vive, al settimo piano del palazzo, durante una spaghettata. E’ stato portato in ospedale al San Giovanni Addolorata in gravissime condizioni. Sono in corso indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il giovane è precipitato dalla finestra della cucina dell’appartamento dove abita insieme a dei coinquilini. Rimane da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Sono ancora in corso indagini, ma per ora la pista dell’incidente sembrerebbe la più accreditata.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30 con una chiamata al numero unico di emergenza 112 in cui si chiedeva aiuto per il ragazzo a terra.