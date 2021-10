Rimini. “Ha nascosto la droga dietro la siepe”: vicina la fa arrestare dopo la lite

A Rimini alcuni condomini hanno segnalato al 112 le grida provenienti dal piano terra di un appartamento dove le inquiline stavano litigando ferocemente: qualcuno aveva visto spuntare addirittura un coltello.L’attenzione della pattuglia delle Volanti, una volta arrivata sul posto, si è appuntata ben presto sulla droga perché una volta messo piede nell’appartamento hanno sentito odore di erba. Ottenuto il via libera dal magistrato di turno, i poliziotti, in cerca di marijuana, hanno così perquisito la casa, trovando solo qualche grammo della sostanza nei cassetti e residui di foglie nel secchio della spazzatura. A mettere definitivamente nei guai la ventunenne, proprio mentre gli agenti scrivono il verbale con le loro versioni riguardo alla zuffa, è però la vicina di casa: “L’ho vista gettare qualcosa dietro la siepe, prima del vostro arrivo”. Nel cortile, proprio dove aveva indicato la condomina, i poliziotti hanno recuperato ben 650 grammi di marijuana. La ventunenne è stata arrestata per la detenzione ai fini di spaccio e, una volta ricostruita la lite grazie alle testimonianze, denunciata a piede libero anche per il reato di minacce e lesioni aggravate.