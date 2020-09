Rimini. “E’ morto Magic Voice”: ma per fortuna è solo una bufala colossale!

Per fortuna è una fake news, come del resto spesso ne circolano relativamente alla morte di questo o quell’attore o quel personaggio famoso che magari da qualche anno non è più sulla cresta dell’onda. La stessa sorte è toccata a una icona locale, amatissima e conosciutissima in Romagna: Magic Voice, all’anagrafe Francesco Giancaspro che, lo diciamo subito, sta benissimo. Facendo i debitissimi scongiuri diamo la notizia che da giorni su Facebook in tanti hanno fatto invece le condoglianze per la morte di Magic. “Se ne va un pezzo di Rimini…”, o ancora “Ciao Magic, adesso canterai ciao ciao Lùlù dal cielo”. Una bufala colossale, che prima si è diffusa col passaparola, poi è letteralmente esplosa su Facebook. Il primo a smentirla è stato l’altro ieri Francesco Taini, vice sindaco di Montefiore e amico del cantante autore di Lulù e I dinosauri. Magic insomma sta benissimo, si trova nella sua città natale (Molfetta) e non vede l’ora di ritornare a Rimini. Che dire? Menomale! Lunga vita a Magic, ti aspettiamo in Romagna al più presto!