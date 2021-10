Rimini. Come evitare un’altra estate come quella appena trascorsa? Il Questore: “Elevare il livello della qualità del turismo”

Condividi l'articolo









Il questore di Rimini, Francesco De Cicco ha affidato alcune riflessioni alla rivista “Polizia Moderna” che nel numero di ottobre, appena uscito, dedica un approfondimento a Rimini. “Non capita da nessun’altra parte d’Italia di dovere chiudere cinque alberghi e tre discoteche sulla base dell’articolo 100 del Tulps e cioè per motivi di ordini pubblico, non mi riferisco ai quaranta locali chiusi per le violazioni delle normative Covid, che sono un’altra cosa. Voglio dire che la sicurezza è una questione che non riguarda esclusivamente le forze dell’ordine: va ripartita tra tutti in base al senso civico e alle responsabilità. Ognuno deve fare la sua parte, senza limitarsi a delegare: è necessario che tutti lavorino per elevare il livello della qualità del turismo”.