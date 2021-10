Regione. Bonaccini avvisa: “Terza dose di vaccino sarà pressoché inevitabile”

Condividi l'articolo









“Credo che la terza dose di vaccino sarà pressoché inevitabile”, anche se “ci rimettiamo a chi ha la competenza per deciderlo”. Cos’ il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, questa mattina a margine dell’inaugurazione del nuovo centro per l’eccellenza industriale di Philip Morris.

“Peraltro proprio oggi raggiungeremo quasi il 90% di vaccinati con una dose. Le cose stanno andando bene, ma i contagi sono in crescita e l’unico modo per non tornare a chiudere quello che abbiamo faticosamente e con grandi sacrifici riaperto, cioè tutto, è proseguire nella protezione dei cittadini attraverso i vaccini”, sostiene il governatore.

“Nonostante l’aumento dei contagi è crollato in questi mesi il numero dei ricoverati e dei decessi. Guardiamo a quello che accade in Russia, dove il numero dei vaccinati è basso”, ammonisce Bonaccini. “D’altra parte dobbiamo stare attenti, perché il vaccino da solo non basta a fermare la circolazione del virus: protegge, però, le persone, per questo le terze dosi saranno importanti per arrivare all’immunità di gregge e a sconfiggere questo virus”, conclude. (Dire)