Rimini. Eredità contesa: “Ti faccio saltare le cervella, così risolviamo tutto prima che io muoia”

Si è tirato su la maglia per mostrare i segni dell’operazione chirurgica da poco effettuata. Poi ha estratto una pistola Smith & Wesson che gli ha puntato davanti alla faccia, mentre gli urlava: “Ti faccio saltare le cervella, così risolviamo tutto prima che io muoia”. Motivo? Un’eredità contesa tra un noto professionista ed il cognato che rappresenterebbe gli interessi della sorella del minacciato. Nell’esposto presentato alla polizia, il professionista minacciato sottolinea di temere veramente per la propria vita. Per questo chiede che al cognato venga revocato il porto d’armi e sequestrata la pistola a tamburo.