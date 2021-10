Rimini. Nel modulo per il vaccino scrive: “E’ dittatura”. E il medico lo rimanda a casa senza somministrargli la dose

Condividi l'articolo









Cuoco di 64 anni, di origini napoletane ma da molti anni residente a Rimini, è andato a fare la prima dose di vaccino. Ma il vaccino alla fine non lo ha potuto fare, perché il medico ha rifiutato di somministrarglielo. Il motivo? L’uomo non era convinto di fare il vaccino. E l’ha messo nero su bianco, nei vari moduli che vanno consegnati al medico che effettua l’anamnesi prima dell’iniezione. “Acconsento e autorizzo la somministrazione del vaccino purtroppo, contro la mia volontà”, ha scritto il cuoco in uno dei moduli consegnati al dottore. E nella scheda compilata per l’anamnesi poi ha aggiunto: “Mi vaccino contro la mia volontà, solo sotto dittatura dello Stato…”. A quel punto il medico ha deciso che non poteva ricevere la prima dose, perché mancava da parte di Spinelli la chiara e consapevole volontà di vaccinarsi, e l’ha rimandato a casa.