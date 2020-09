Rimini. Istruzione “contro” sport con palestre scolastiche indisponibili a causa della pandemia da Covid-19

Istruzione “contro” sport con palestre scolastiche indisponibili a causa della pandemia da Covid-19. Da una parte ci sono le società che promuovono le attività al coperto, vedi pallavolo, pallacanestro, baseball, calcio a cinque ma non solo, dall’altra i dirigenti scolastici che fanno la conta degli spazi a disposizione per organizzare la didattica nel rispetto delle direttive anticontagio. Secondo le società, il problema sarebbero proprio i dirigenti che non darebbero i permessi. Da parte loro, però, gli stessi dirigenti continuano a ripetere che la priorità è la salute degli alunni e, pur riconoscendo il valore sociale ed educativo svolto dall’attività agonistica pomeridiana, non vogliono correre rischi.