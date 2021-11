Rimini. Bonaccini: “Rischiamo chiusure per colpa di chi non si vaccina”

Condividi l'articolo









“A causa dei non vaccinati, si potrebbe rischiare di restringere o chiudere delle attività”. E’ duro l’avvertimento di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna. “Non vorremmo più chiudere nulla, spero che non ci sia questo rischio – aggiunge -, però si evita nella misura in cui si riesce a garantire il controllo delle misure adottate per contenere e sconfiggere la pandemia: vaccinazioni, green pass e tutto ciò che serve per evitare il diffondersi del contagio”.