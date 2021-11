Rimini. Lei lo lascia: “Faccio saltare in aria te e tuo figlio”. Arrestato 34enne

Condividi l'articolo









“Faccio saltare in aria te e tuo figlio”: questa la frase che avrebbe proferito un uomo di 34 contro la fidanzata. La sua unica colpa? Al solito quella di voler mettere fine ad una relazione che per settimane e settimane si sarebbe trascinata tra botte, insulti, vessazioni di ogni tipo, costringendola a vivere in uno stato di ansia perenne. Disposta dunque dal Giudice nei confronti dell’uomo, che è accusato dei reati di stalking e lesioni personali aggravate, la custodia cautelare in carcere. Quest’ultimo, sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, colto da improvvisi scoppi di rabbia, l’avrebbe più volta presa a pugni e schiaffi, accusandola addirittura di essere la causa dei suoi comportamenti violenti. Il 34enne, sostiene l’accusa, sarebbe persino arrivato al punto di pedinarla quando si trovava insieme al nuovo compagno, inviandole su WhatsApp foto della targa dell’auto.