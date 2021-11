Regione. Covid, Bonaccini: “Lockdown per i non vaccinati come l’Austria? Dovremo discuterne”

Ieri a Mattino 5, ha parlato il presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Stiamo reggendo ancora bene sul fronte ospedaliero unicamente perché tante persone si vaccinano” ha detto. “Un lockdown alla austriaca, solo per i non vaccinati, se la situazione peggiorerà? Non lo so, dovremo discuterne”. “Intanto – risponde il governatore – penso che la prima cosa da fare sia proseguire sulle vaccinazioni. L’Italia, che veniva un po’ presa in giro all’inizio di quest’anno oggi è un esempio a livello internazionale per numero di vaccinati”. Per il governatore è su quel fronte che bisogna insistere. “Non so più cosa debba succedere per convincere le persone a vaccinarsi. Basta andare nei paesi dell’est dove la situazione è tragica”, dice ancora Bonaccini.