Freddo e distanziamento sociale, come conciliare tutto questo nei locali, magari quelli frequentati dai giovani? Per continuare ad evitare assembramenti di persone al chiuso, l’idea dell’amministrazione a Rimini è quella di proseguire con gli open space, favorendo gli ampliamenti all’esterno gratuiti. Questo nonostante dehors completamente chiusi non possano essere fatti. Spazio dunque ai “funghi” per il riscaldamento e ai paravento.