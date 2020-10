Rimini. Petitti: “No alla piazza per No Vax e negazionisti”. Santi: “Diritto manifestare sancito da Costituzione”

In piazza, il prossimo 24 ottobre, a Rimini e Roma, arrivano i No Vax, Stop 5G, ed altre associazione bollate quali negazionisti e complottisti. E c’è chi vuole chiedere al ministro degli Interni Lamorgese di impedire le due manifestazioni. E’ il caso della democratica Emma Petitti, la quale chiede sia negato “ai signori dell’anti scienza di manifestare per sciocchezze, recando danni alla collettività”. Petitti è presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna. Ma la doccia fredda per lei arriva direttamente dal Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi: “So che mi andrò a scontrare ancora una volta con qualcuno, ma ritengo che tutti abbiamo il diritto di protestare, basta che rispettino le regole dettate dal Dpcm: uso delle mascherine e distanziamento. Il diritto di manifestare è sancito dalla Costituzione e io credo sia doveroso possa essere esercitato soprattutto da chi non la pensa come me, sempreché non si tratti di persone o movimenti al di fuori della legge”.