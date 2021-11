Rimini. Ex armato di coltello: “Non ti ammazzo solo perché sei la madre dei miei figli. Se lo dici a nostro figlio uccido tutti e due”

Condividi l'articolo

Minacce continue, percosse e vessazioni che un 53enne albanese ha riservato quasi quotidianamente all’ex moglie, colpevole a suo dire di aver cercato una vita migliore lontano da lui. Indagato per atti persecutori, l’uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare personale di divieto di avvicinamento alla residenza e ai luoghi frequentati dalla donna. Fra le minacce contestate: “Non ti ammazzo solo perché sei la madre dei miei figli. Se lo dici a nostro figlio uccido tutti e due”. Nonostante il divorzio l’uomo non si rassegnava tanto che una sera si era introdotto in casa dell’ex moglie da una finestra e l’aveva minacciata con un coltello. Nel caso in cui, il 53enne dovesse contravvenire al divieto di avvicinamento all’ex moglie, scatterebbe l’arresto.