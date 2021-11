Rimini. Ucciso in casa a coltellate mentre era ubriaco: “Non poteva difendersi”

Condividi l'articolo

Il 29 maggio scorso Quispe Luyio ha ucciso il suo inquilino nella casa dove lo ospitava, in viale Lussemburgo a Miramare, non nascondendo, all’indomani del fatto, che la convivenza forzata lo aveva esasperato. Omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa: quando Marcos Antonio Quispe Luyo ha sferrato le tre coltellate, una delle quali mortali, Leonardo Vinces Ballena non era in grado di difendersi, steso a letto, “in stato di intossicazione acuta alcolica”. Il 17 gennaio del prossimo anno il 31enne peruviano si presenterà davanti alla Corte d’Assise per il giudizio immediato e, preannunciano i suoi legali, chiederà di essere giudicato con rito abbreviato.