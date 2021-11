Regione. Variante Omicron, Bonaccini: “Stiamo prendendo tutte le precauzioni del caso”

Condividi l'articolo

“Sui blocchi in entrata e in uscita per la variante Sudafricana deve decidere il governo. Noi come regione Emilia-Romagna stiamo prendendo tutte le precauzioni del caso, in stretto contatto col ministero, per fare più controlli possibili”. Così il governatore Stefano Bonaccini sulla nuova variante Omicron, nel giorno in cui è stato individuato il primo caso in Italia. Bonaccini, infine, torna anche sul tema vaccini e Super Green Pass. “Sulle terze dosi siamo tra le regioni più avanti e la fascia 19-29 anni è quella più vaccinata, anche forse più di quella 70-79 anni”, spiega il governatore. Che plaude, tra l’altro, alla decisione sul certificato verde rafforzato: “Abbiamo circa mille persone che si sono prenotate per la prima dose, un buon segno”. Infine, il presidente emiliano torna sulla carenza dei medici di base: “Molti vanno in pensione e capita che alcuni paesini restino senza medico. Un grosso problema, considerando che nelle frazioni l’ambulatorio è anche un presidio sociale”.