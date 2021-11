Rimini. Morte del parà per atti di “nonnismo”: assolto il militare

Condividi l'articolo

La morte del parà Emanuele Scieri non è responsabilità di Andrea Antico, sottufficiale del 7° Reggimento Vega di stanza a Rimini, assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di omicidio volontario. Con la stessa sentenza il giudice per le indagini preliminari di Pisa, davanti al quale si è svolto il rito abbreviato, ha assolto perchè il fatto non sussiste l’ex comandante della Folgore Enrico Celentano e il maggiore Salvatore Romondia accusati di favoreggiamento. Emanuele Scieri morì a 26 anni nella caserma “Gamerra’”di Pisa il 13 agosto 1999.