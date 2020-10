Rimini. Bottiglie di vetro, calci, pugni e insulti agli agenti in centro

Ventenne riminese denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Faceva parte di un gruppo di una ventina di ragazzi che l’altra sera in Via Sigismondo si divertiva a spaccare bottiglie di vetro. Una volta intercettati, uno di loro in particolare ha tenuto un atteggiamento aggressivo verso le divise che sono state anche insultate. Da qui è stato un crescendo e il giovane ha iniziato a scalciare e spintonare finchè gli agenti non sono riusciti finalmente a caricarlo in auto.