Si è avvalso delle facoltà di non rispondere Giovanni Laguardia, il 69enne indagato per l’omicidio della moglie Vera Mudra. L’uomo è apparso ancora in stato di choc e forse non si rende ancora conto di quanto successo. Ora il giudice dovrà decidere se tenerlo in carcere o concedergli i domiciliari. Secondo quanto emerso dalle prime indagini pare che alla base del folle gesto possano esserci motivi economici.