Rimini. Tenta di investire il “rivale” con l’auto: 20enne riminese resta in cella in attesa del processo

Ha deciso di parlare al giudice il riminese 20enne accusato di tentato omicidio: “Volevo affrontarlo non certo investirlo. A me non aveva fatto nulla ma anch’io a casa ho una sorella. E quello che avevano fatto al mio amico ed alla sua fidanzata andava chiarito”. Il giovane insomma nega di aver voluto centrare con la sua auto il 27enne gambettolese di origine albanese ma resterĂ comunque in carcere in attesa di giudizio. A quanto pare il suo racconto cozza con le testimonianze raccolte nelle ore successive dai carabinieri. Tra cui quelle della sicurezza del locale. In tanti parlano di una accelerata della Bmw bianca per investire volontariamente il “rivale”.