Albanese condannato dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna nel 2013 al carcere a vita per aver deliberatamente investito il 24 settembre 2006 cinque donne, uccidendone una è morto nel carcere di Padova giovedì notte. A quanto pare avrebbe inalato gas della bomboletta usata per cucinare. Il soggetto era stato definito il “killer delle vecchiette” ed aveva dato battaglia legale producendo tre ricorsi in Cassazione. Tutti rigettati con conferma della sentenza di ergastolo.