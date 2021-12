Rimini. Una folla straziata dal dolore per l’ultimo saluto a Daniele: “Sei volato in cielo troppo presto”

Addio straziante quello riservato ieri a Daniele Volanti, strappato alla vita ad appena 18 anni lo scorso 6 dicembre in un incidente sulle strade sammarinesi, a bordo della sua Fiat 500, accanto alla ragazza coetanea Elly Mattiuzzo, anche lei deceduta. Tantissima gente si è riunita ieri nella chiesa della Resurrezione, alla Grotta Rossa fra parenti, gli amici, i compagni di classe che si sono stretti per l’ultimo saluto. Il parroco ha ricordato le frasi scritte dai genitori: “Noi così orgogliosi e innamorati che ci bastava guardare una foto o osservarti dormire per sentire il cuore riempirsi d’immenso”. E ancora: “Non è passato un solo giorno senza che ringraziassimo il cielo di averti portato fino a noi. Adesso sei volato in cielo, troppo presto, la tuia luce e il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre, ma lasci un vuoto che niente potrà mai colmare”.