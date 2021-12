Rimini. Accusato di violenza sessuale e lesione: “Era lei che mi perseguitava”

Il 44enne, accusato di violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una donna con cui si è frequentato per alcuni mesi, si è dichiarato innocente durante l’interrogatorio di garanzia: “Io l’avevo respinta ma lei continuava a perseguitarmi con messaggi al cellulare, lettere e audio in cui mi diceva che mi amava e in cui mi chiedeva di rivederci”. L’uomo, a cui è stato notificato anche il divieto di avvicinamento entro 500 metri dalla presunta vittima, ha raccontato la propria versione e ha quindi fornito a sostegno di questa posizione una chiavetta contenente i numerosi messaggi e gli audio che il suo assistito ha ricevuto dalla donna per chiedergli di non lasciarla e di andare avanti nella relazione.