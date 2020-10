Rimini. Aggrediti due operatori del 118: “Ci avete messo troppo a intervenire”

“Quanto ci avere messo per arrivare? Così lo fate morire… ma io vi faccio fare la sua fine”. Con queste parole sono stati aggrediti gli operatori del 118 intervenuti in un appartamento per soccorrere un ragazzo che si è sentito male. E’ successo l’altra sera prima di mezzanotte nella zona di Santa Giustina. Protagonista un trentaduenne italiano. Gli operatori per la paura si sono barricati nella stanza dove era atteso il loro intervento e hanno avvertito i carabinieri di quanto stava accadendo. Per fortuna le condizioni della vittima, un 22enne per il quale era stato richiesto l’intervento, non erano gravi come era sembrato agli amici in un primo momento. L’ipotesi di reato comunque è percosse, ma non è escluso che possano essere contestate le minacce e l’interruzione di pubblico servizio.