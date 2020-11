Rimini. “Il prof. di Educazione fisica mi ha lanciato contro una scarpa mentre eravamo in palestra”. Scatta denuncia

Una studentessa minorenne che frequenta una scuola superiore della provincia di Rimini si è presentata nella caserma della località dove risiede e ha denunciato un particolare episodio ai carabinieri: “Il professore di Educazione fisica mi ha lanciato contro una scarpa mentre eravamo in palestra”. Il prof, probabilmente dopo un richiamo, le avrebbe tirato addosso una delle due scarpe che aveva in mano: tuttavia la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. Una volta a casa, dopo essersi confidata in famiglia, i genitori hanno deciso di andare a fondo per chiarire l’accaduto. Così l’hanno accompagnata in caserma e qui lei ha ripetuto quanto aveva già detto loro.