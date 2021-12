Rimini. Stecca, l’annuncio più atteso: “Ho sconfitto il covid”

Per quattro giorni e mezzo la vita di Maurizio Stecca era stata appesa a un filo. Poi, nel giorno di Natale, ha dato l’annuncio: “Sono rinato”. L’ex pugile riminese, tuttora ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso nel reparto terapia subintensiva racconta la certezza di avere “vinto il match per la mia vita” a 58 anni. In ospedale ci era arrivato in condizioni già molto gravi. Nei primi giorni di dicembre aveva avuto febbre alta, mal di gola e malessere generale ma non aveva pensato subito al Covid. Poi l’ex campione olimpico (titolo vinto nel 1984 a Los Angeles) e del mondo (Wbo nei pesi Piuma tra l’89 e il ‘92) è stato sedato e intubato: fino all’epilogo e l’annuncio più atteso arrivato proprio il 25 dicembre. E per chi lo ama non c’era regalo più bello… Vai Maurizio!