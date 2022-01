Rimini. “Miracolo”: 20enne si risveglia dal coma: “Ho visto Marco Simoncelli”

Condividi l'articolo

Marco Sias, ventenne di Iglesias, operato per delle emorragie cerebrali riportate a seguito di un grave incidente con il monopattino lo scorso novembre, si è risvegliato dal coma raccontando di avere visto un ragazzo in moto, che solo più tardi scoprirà essere Marco Simoncelli. “Un miracolo, è stato un miracolo!” aveva esultato la mamma a fine novembre quando Marco si era risvegliato dal coma ma nemmeno lei poteva ipotizzare che dietro quel “miracolo” potesse esserci Marco Simoncelli, come invece ha rivelato ora il giovane. A raccontare la visione avuta prima del risveglio è stato lo stesso ventenne intervistato dal quotidiano “L’Unione Sarda”.

“Mi ha detto che stava bene e di non preoccuparmi, perché mi sarei risvegliato. Non lo conoscevo. Ho fatto delle ricerche sulla moto che ho visto mentre ero incosciente e ho riconosciuto il mezzo, il numero e il viso del ragazzo che mi ha parlato. Era Marco Simoncelli” ha spiegato il ragazzo.

Marco Sias si sta ancora riprendendo dai postumi di quel terribile incidente avvenuto il 2 novembre dello scorso anno ma dopo il complicato intervento chirurgico a causa di un’emorragia cerebrale provocata da due ematomi, ora sta molto meglio.