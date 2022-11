I 5S hanno affossato Ilva. Ma il contiano dà la colpa al governo Meloni

Condividi l'articolo

Il Senatore Mario Turco, vice di Giuseppe Conte nel Movimento 5 stelle, e suo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il governo Conte 1, ha scritto un lungo post a paragrafi su Ilva, contro il governo Meloni, l’onorevole di fratelli d’Italia Dario Iaia, e la maggioranza di governo.

Ci permettiamo di rispondergli punto per punto.

Turco: “Maggioranza irresponsabile sul futuro di Taranto, Palazzo Chigi dia risposte su ex Ilva

5Stelle irresponsabili sul futuro di Taranto, Mario Turco dia risposte su ex Ilva

Turco: “Se in questo momento si sta scatenando la tempesta perfetta sui lavoratori e sulle imprese dell’indotto ex Ilva, che mette a rischio la serenità e il futuro di circa duemila famiglie, non lo si deve certo al MoVimento 5 Stelle come ha insinuato l’On. Dario Iaia di Fratelli d’Italia”

Se in questo momento si sta scatenando la tempesta perfetta sui lavoratori e sulle imprese dell’indotto ex Ilva, che mette a rischio la serenità e il futuro di circa duemila famiglie, lo si deve certo al MoVimento 5 Stelle che durante il governo Conte ha deciso di far entrare lo stato in società con ArcelorMittal.

Turco: “Siamo l’unica forza politica che in questi anni, anche al governo, ha privilegiato un approccio chiaramente orientato alla tutela di salute, ambiente, lavoro e imprese, unitamente alla riconversione economica, sociale e culturale di Taranto, con il progetto in corso di realizzazione #CantiereTaranto”

I 5S sono l’unica forza politica che in questi anni, anche al governo, ha privilegiato un approccio chiaramente orientato alla tutela di salute, ambiente, lavoro e imprese, unitamente alla riconversione economica, sociale e culturale di Taranto, con il progetto non più in corso di realizzazione: L’acquario green da 50 milioni di euro, fermato dal governo Draghikindle appena insediato, perché era l’unico acquario al mondo senza pesci, cioè un acquario multimediale con i pesci in 3d da realizzare con 50 milioni di soldi degli italiani.

Turco: “Nostra è la proposta di introdurre la Viias per la concessione dell’Aia; nostra è la proposta di abbassare i limiti degli inquinanti in armonia con le raccomandazioni dell’Oms; nostra è la proposta di chiudere le fonti inquinanti, realizzare nuovi impianti ecosostenibili anche con i forni elettrici e di alimentare il ciclo produttivo con idrogeno verde ed energie rinnovabili, abbandonando definitivamente il carbone e il fossile”

Del Ministero dell’Ambiente (Cingolani) è la proposta di introdurre la Viias (sui 6 milioni di tonnellate di acciaio su scenario attuale cioè con prescrizioni piano ambientale complete al 90%) che l’ha chiesta prima alle agenzie regionali (arpa e asl, che si sono rifiutate di elaborarla) poi al Ministero della Salute che la sta completando e solo una volta ricevuta il Ministero dell’Ambiente concederà revisione Aia in corso.

Turco: “ Vostra è la proposta di abbassare i limiti degli inquinanti in armonia con le raccomandazioni dell’Oms: se lo stato italiano trasformasse in legge le raccomandazioni dell’Oms diventerebbe il consumo di più di 70 grammi di zucchero al giorno o obbligherebbe ldi ridurre del 10 per cento il consumo di alcol decisione che proprio la Regione Puglia ha appena chiesto all’oms di rivedere”.

Vostra NON è la proposta di chiudere le fonti inquinanti, realizzare nuovi impianti ecosostenibili anche con i forni elettrici e di alimentare il ciclo produttivo con idrogeno verde ed energie rinnovabili, abbandonando definitivamente il carbone e il fossile: il movimento 5 stelle è sempre stato scettico sul progetto di Ilva a idrogeno e infatti il piano industriale attuale, firmato dall’allora ad Invitalia Mimmo Arcuri sotto il governo Conte a dicembre 2020 con la supervisione dei ministri Patuanelli e Gualtieri non parla di idrogeno ma prevede una produzione di 8 milioni di tonnellate al 2025 con un forno elettrico e tre altoforni tra cui la riaccenzione di afo5. Quindi piano governo Conte 2020: 2,5 milioni da forno elettrico e 5,5 milioni di tonnellate da afo a carbone.

Turco: “ Nostre, infine, sono le tutele introdotte nelle varie leggi di bilancio in favore dei lavoratori ex Ilva in esubero, inclusi quelli in A.S. e quelli dell’indotto.

Vostra è la decisione di non far più rientrare nel perimetro aziendale i 1500 lavoratori rimasti in cassaintegrazione sotto Ilva in amministrazione straordinaria, come, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Lucia Morselli, è stato stabilito nell’accordo firmato sotto il governo Conte a marzo 2020. Se non è vero ha un solo modo per smentirlo: pubblicare il contratto tra Invitalia e Arcelormittal di marzo 2020, come lei stesso fece con il contratto firmato da Calenda nel 2018.

Turco: “Nostra è anche la proposta di legge per l’accesso ai benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto e, soprattutto, vantiamo il merito di aver eliminato lo scudo penale introdotto dall’ex Ministro Calenda”.

Lo scudo penale non è stato introdotto dall’ex ministro Calenda: lo scudo penale è stato introdotto con decreto legge del 5 gennaio 2015, Calenda è diventato ministro a maggio 2016.

Turco: “ Questa lista potrebbe continuare fino all’inverosimile, ma forse il centrodestra in questi anni sul tema ha sempre e solo sostenuto la continuità produttiva a discapito della salute e dell’ambiente. Sono, peraltro, gravi le dichiarazioni dell’On. Iaia sulla reale opportunità nell’aver eliminato lo scudo penale”.

Questa lista potrebbe continuare fino all’inverosimile, il centrodestra in questi anni non ha mai governato, e infatti se lo scudo penale non fosse stato abolito, e se l’allora ministro Di Maio non avesse cambiato il contratto che svincolava l’investitore in caso di modifica contrattuale, oggi oltre al miliardo per l’investimento ambientale, ArcelorMittal avrebbe speso anche l’altro miliardo per il piano industriale.

Turco: “Se il centrodestra pensa a un ritorno al passato ripristinando lo scudo penale, così come ha lasciato intendere l’On. Iaia, con la licenza di uccidere e inquinare in favore dell’industria, producendo ancora “a carbone”, si ritroverà con un intero territorio contro e con la forte opposizione del M5S in Parlamento”

Alle elezioni il centrodestra nel territorio di Taranto ha preso il 44%, il movimento 5 stelle il 15% e quindi non parlare a nome di un intero territorio che lo ha messo all’opposizione, e solo quella rappresenta.

Turco: “Con il miliardo di euro attualmente a disposizione, vogliamo venga siglato un accordo di programma che contempli tutte le proposte del M5S contenute nell’emendamento che il Governo Meloni ha recentemente bocciato in Parlamento”.

Durante l’incontro dei parlamentari con i sindacati a Taranto lunedì 14 novembre, alla proposta del senatore Turco di accordo di programma i sindacati si sono dichiarati contrari, ricordando l’inutilità di quello ad esempio sottoscritto e mai attuato a Piombino.

Turco: “ In questo emendamento chiedevamo la chiusura delle fonti inquinanti, la realizzazione di impianti ecosostenibili anche con forni elettrici, alimentati con idrogeno verde ed energie rinnovabili, l’introduzione preventiva della VIIAS, la riduzione dei livelli di inquinamento di cui al decreto legislativo 155/2010, il piano di sostegno e reinserimento al lavoro di tutti i lavoratori considerati in esubero, il riconoscimento di esposizione ad amianto e l’applicazione della clausola sociale per le imprese dell’indotto.

Alla sua proposta di chiusura delle fonti inquinanti, l’onorevole Dario Iala le ha chiesto: “può spiegarci precisamente cosa intende per chiusura fonti inquinanti? Quali sono?”. Lei non ha risposto, può farlo?

Tutte le altre cose da lei proposte in emendamento già ci sono. Solo una curiosità: l’accordo sindacale firmato da Di Maio nel 2018 (quando disse di aver risolto il problema Ilva) è a zero esuberi, perchè lei oggi parla di esuberi? Quanti sono gli esuberi e come vuole impiegarli?

Turco: “ Taranto ha necessità di guardare al futuro e servono soluzioni su un progetto che, in questi anni, è stato ingiustificatamente osteggiato dalle forze di destra.

Il famoso progetto dell’acquario green.

